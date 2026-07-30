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Theresa, al límite de sus fuerzas, encuentra unas huellas de ciervo que podrían cambiar su suerte en Aislados

Débil, mareada y con sus músculos cada vez más lentos, Theresa sale a buscar leña y descubre un rastro de ciervo cerca de su refugio. ¿Será la oportunidad que necesita para conseguir comida?

Theresa, al límite de sus fuerzas, encuentra unas huellas de ciervo que podrían cambiar su suerte en Aislados

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Comienza un nuevo día para Theresa, de 39 años. Al levantarse, descubre que está nevando y decide aprovechar el tiempo para realizar algunas tareas domésticas. Su objetivo es fabricar una escoba con la que retirar la nieve acumulada sobre la lona que cubre su refugio y desenterrar más bayas de kinnikinnick.

Estos frutos tardan mucho tiempo en pudrirse y constituyen una importante fuente de alimento de emergencia para los animales durante el invierno.

La concursante es consciente de que se encuentra al límite de sus fuerzas. La desnutrición y la falta de vitaminas y minerales pueden provocar atrofia muscular, por lo que intenta aprovechar al máximo cada momento de su estancia en el programa.

Cuando deja de nevar, sale a buscar leña para alimentar la chimenea. Sin embargo, se siente muy cansada y comienza a marearse.

"Cuesta mucho realizar cualquier actividad física. Mis músculos reaccionan con más lentitud; es como si te movieras dentro del agua", explica.

De repente, mientras recoge algunas ramas para el fuego, encuentra huellas de ciervo. El rastro indica que los animales están descendiendo desde las cumbres hasta las praderas, lo que podría convertirse en una oportunidad única para conseguir algo de comida.

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