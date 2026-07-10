Aislados vuelve a Mega con la competición de supervivencia más extrema de la televisión

Vuelve a Mega uno de los concursos de supervivencia más extremos de la televisión. Diez participantes pondrán a prueba sus límites al ser abandonados completamente solos en plena naturaleza, donde tendrán que enfrentarse a unas condiciones especialmente duras.

Sin equipo de filmación ni ayuda exterior, los concursantes deberán documentar su propia experiencia mientras construyen un refugio, buscan alimento, cazan y tratan de protegerse de los depredadores. Además del hambre, el frío y los peligros del entorno, tendrán que combatir el aislamiento y la presión psicológica.

En esta aventura no habrá pruebas ni eliminaciones convencionales. Cada participante decidirá cuándo ha llegado al límite y debe abandonar el concurso. El último que permanezca en pie será el ganador: quien resista más días, ganará.

Aislados vuelve con programas de estreno de lunes a viernes, a las 15:00 horas, en Mega.