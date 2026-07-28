Michelle revela el aterrador error que pudo envenenarla en Aislados

Tres días después de que Michelle abandonara Aislados, Nikki, participante de otra edición del programa, habla con ella sobre algunos de los momentos más duros que vivió durante la aventura.

Nikki le pregunta por los motivos que la llevaron a abandonar el concurso. Michelle explica que cada día perdía más peso y que llegó un momento en el que se asustó al verse extremadamente delgada.

Además, cuenta que comenzó a notar un sabor dulce en la boca, algo que, según explica, ocurre cuando el cuerpo empieza a consumir las últimas reservas de energía. Estaba tan débil que ya no tenía fuerzas para pescar, a pesar de haber comido todo lo que pudo durante su estancia en el programa.

Su obsesión por conseguir nutrientes la llevó a ingerir grillos, caracoles, hormigas y otros alimentos que, todavía hoy, no sabe identificar. Entre ellos se encontraba el tallo de una planta que creyó que era pastinaca y que también utilizó para avivar el fuego.

Michelle está convencida de que ese tallo pudo estar relacionado con las náuseas y el fuerte malestar que sufrió. A día de hoy, sigue sin saber si realmente comió pastinaca o si se intoxicó con cicuta.

"Viví uno de los momentos más aterradores de mi vida cuando me quedé sola y enferma", reconoce visiblemente afectada.

Por último, recuerda la primera vez que vio un oso a muy poca distancia. Michelle se encontraba en la orilla del río cuando observó al animal atrapando un pez. Reconoce que incluso pensó en seguirlo por si dejaba algún resto de comida, debido al hambre que estaba pasando. Sin duda, experiencias extremas que Michelle jamás podrá olvidar.