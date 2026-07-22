Callie se cae en el Ártico y se hace varias brechas sin atención médica

Cien días en el Ártico no es ninguna tontería y los participantes pueden ganar un millón de dólares. La pregunta es ¿cuánto se puede trabajar por diez mil dólares al día?

En el día 45 quedan 4 participantes.

Una de ellas Callie, que intenta acercarse a un lago para pescar. Pero todo está tan resbaladizo que cuando pensaba que había sorteado el peligro ¡sufre una caída!

Callie se abre el labio y tiene varias brechas más. La sangre corre por su cara y asegura que en otras circunstancias acudiría al médico a que le diesen puntos. Pero si necesita a los médicos tendrá que abandonar Aislados y no quiere eso.

Así lo asegura en las imágenes inéditas de los supervivientes, donde explica todo lo que sintió después de la caída que tuvo.