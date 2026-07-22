Momento destacado
Callie se cae en el Ártico y se hace varias brechas sin atención médica
Decide no contactar con los sanitarios para no perder su posición en el concurso de Aislados.
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Cien días en el Ártico no es ninguna tontería y los participantes pueden ganar un millón de dólares. La pregunta es ¿cuánto se puede trabajar por diez mil dólares al día?
En el día 45 quedan 4 participantes.
Una de ellas Callie, que intenta acercarse a un lago para pescar. Pero todo está tan resbaladizo que cuando pensaba que había sorteado el peligro ¡sufre una caída!
Callie se abre el labio y tiene varias brechas más. La sangre corre por su cara y asegura que en otras circunstancias acudiría al médico a que le diesen puntos. Pero si necesita a los médicos tendrá que abandonar Aislados y no quiere eso.
Así lo asegura en las imágenes inéditas de los supervivientes, donde explica todo lo que sintió después de la caída que tuvo.
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