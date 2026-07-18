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Así es la vida de Callie integrada en la naturaleza

Para ella lo importante es saber cuál es su posición respecto al entorno y en Aislados tiene la oportunidad de vivirlo y comprobarlo.

Así es la vida de Callie integrada en la naturaleza

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Callie nos cuenta que toda su vida adulta ha estado viajando. Para ella lo que tiene sentido en la vida es vivir en árboles, en cuevas, es donde tiene su hogar. Refuerza su relación con todo lo que la sustenta, el agua, su refugio, intenta averiguar dónde encaja en ese ecosistema.

Depende de la época del año se dedica a unas tareas u a otras.

En invierno rastra pumas, en otoño caza con arcos, cuida cabras, y el resto del año enseña técnicas como cestería.

El Ártico es algo nuevo para ella, pero sabe que va a poder aguantar cien días.

Participar en Aislados supone para ella priorizar el modo de vida que le gusta, aunque eche de menos a su familia y su pareja.

Está deseando vivir esta aventura en la naturaleza sola y quiere enfrentarse a ello.

La joven de 31 años va a pasar cien días en Flathead Valley y va muy preparada.

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