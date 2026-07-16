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Muchos esperaban la reacción de Edu Aguirre tras el Inglaterra-Argentina... y no ha defraudado

"Enhorabuena, nos vemos el domingo"

Ya es costumbre esperar la primera reacción de Edu Aguirre tras una remontada mindialista de Argentina... y más aún cuando el próximo partido es contra España.

"Enhorabuena, nos vemos el domingo"

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Messi y Argentina vuelven cuatro años después a esta en la final del Mundial tras una nueva remontada absolutamente histórica y Edu Aguirre no ha querido quedarse sin felicitarles por la gesta... y retarles de cara a la gran final por la corona mundialista: "Nos vemos el domingo"

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