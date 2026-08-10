Aislados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Wyatt elabora una nueva red de pesca

El sustento de Wyatt es el pescado que obtiene él mismo, así que debe pensar en distribuirlo bien para no pasar hambre.

Wyatt elabora una nueva red de pesca

Publicidad

mega
Publicado:

Wyatt está en el día 24 de su aventura en Aislados y está pescando. Y aunque ha capturado una bonita trucha, la red se ha roto.

El pez ha hecho un agujero por lo que tiene que ponerse a crear otra.

De hecho, piensa que la segunda red es mejor que la primera.

Además, tiene que empezar a racionarse la comida.

Mega » Programas » Aislados » Mejores momentos

Publicidad

Programas

Wyatt elabora una nueva red de pesca

Wyatt elabora una nueva red de pesca

Juan Pablo pone en riesgo su vida por la mala ventilación de su estufa en su refugio

Juan Pablo pone en riesgo su vida por la mala ventilación de su estufa en su refugio

Tom se cae dos veces en el mismo día y se destroza la espalda

Tom se cae dos veces en el mismo día y se destroza la espalda

Un enorme oso negro devora las sobras de la comida de Benji mientras él prepara su nuevo refugio para el invierno
Momento destacado

Un enorme oso negro devora las sobras de la comida de Benji mientras él prepara su nuevo refugio para el invierno

Teimojin, militar y médico, un concursante de Aislados muy completo
Momento destacado

Teimojin, militar y médico, un concursante de Aislados muy completo

Clay, al límite pese a haber cazado un ciervo: "Me estoy consumiendo"
Momento destacado

Clay, al límite pese a haber cazado un ciervo: "Me estoy consumiendo"

El concursante continúa perdiendo peso y cada vez tiene menos fuerzas. Después de regresar del río con la red vacía, toma una decisión drástica para evitar gastar más calorías.

El sorprendente sándwich dulce con tapioca que conquista a Noah Cappe en Las Vegas
Momento destacado

El sorprendente sándwich dulce con tapioca que conquista a Noah Cappe en Las Vegas

Noah Cappe descubre en un festival de Las Vegas una original creación inspirada en la cocina asiática: un sándwich dulce de queso fundido, pan de canela y perlas de tapioca.

Theresa, al límite de sus fuerzas, encuentra unas huellas de ciervo que podrían cambiar su suerte en Aislados

Theresa, al límite de sus fuerzas, encuentra unas huellas de ciervo que podrían cambiar su suerte en Aislados

Audiencias

Mega (1,1%) destaca en el Late con El Chiringuito de Jugones

El desayuno que deja sin palabras a Noah Cappe: unos nachos tejanos de lo más peculiares

El desayuno que deja sin palabras a Noah Cappe: unos nachos tejanos de lo más peculiares

Publicidad