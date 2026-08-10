Momento destacado
Wyatt elabora una nueva red de pesca
El sustento de Wyatt es el pescado que obtiene él mismo, así que debe pensar en distribuirlo bien para no pasar hambre.
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Wyatt está en el día 24 de su aventura en Aislados y está pescando. Y aunque ha capturado una bonita trucha, la red se ha roto.
El pez ha hecho un agujero por lo que tiene que ponerse a crear otra.
De hecho, piensa que la segunda red es mejor que la primera.
Además, tiene que empezar a racionarse la comida.
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