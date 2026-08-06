Juan Pablo pone en riesgo su vida por la mala ventilación de su estufa en su refugio

Juan Pablo, de 30 años, tiene que hacer frente a las bajas temperaturas y, para conseguirlo, reúne un buen acopio de leña para alimentar la estufa que ha construido dentro de su refugio. Sin embargo, pronto surge un problema: el interior se llena de humo porque ha utilizado unas latas de pintura con restos de residuos.

El concursante debe actuar con rapidez, ya que inhalar esos vapores puede provocar mareos, náuseas y dolores de cabeza. Y eso es precisamente lo que le ocurre.

Consciente del riesgo que supone una exposición prolongada, que incluso podría afectar al hígado, los riñones o el sistema nervioso central, Juan Pablo decide desmontar por completo la estufa y construir una nueva. Para ello, utiliza latas nuevas y barro. "Va a ser un desafío", reconoce ante la cámara.

Mientras trabaja, no puede evitar acordarse de sus amigos y de su novia, Jennifer, a la que echa mucho de menos.

Tras varias horas de esfuerzo, consigue terminar la nueva estufa y, esta vez, el humo sale correctamente al exterior del refugio. ¡Prueba superada!