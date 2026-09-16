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Lauro prepara a sus perros para el gran reto de la Iditarod: 40 kilómetros de entrenamiento extremo en Alaska

Antes de enfrentarse a la legendaria carrera de trineos, Lauro y su equipo de perros completan un duro entrenamiento de otoño en los caminos de Alaska para llegar preparados a la legendaria carrera, Iditarod.

Lauro prepara a sus perros para el gran reto de la Iditarod: 40 kilómetros de entrenamiento extremo en Alaska

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En los caminos más remotos de Alaska, Lauro y su equipo de perros se enfrentan al último tramo de su primer entrenamiento de otoño: 40 kilómetros de esfuerzo y resistencia.

El musher y sus canes se preparan para participar de nuevo en la Iditarod, la legendaria carrera que atraviesa más de 1.000 kilómetros por Alaska bajo condiciones extremas.

Aunque en la competición solo podrá participar con 16 perros, Lauro entrenará a 31 animales para contar con refuerzos si alguno no puede competir.

Como todavía no hay nieve suficiente para entrenar con el trineo, utiliza un quad de 450 kilos que sus perros consiguen arrastrar sin problemas. Durante las pruebas, el equipo alcanza velocidades de hasta 18 kilómetros por hora.

Lauro sabe que preparar a estos perros requiere mucha dedicación: madrugar, entrenar cada día y cuidar cada detalle. "Hay que esforzarse", explica mientras se prepara para uno de sus mayores retos.

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