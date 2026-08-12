Alan pierde 24 kilos en su paso por Aislados

Wyatt ha tenido que darse mucha prisa para capturar un pez que estaba casi fuera de la red. ¡Ya tiene otro corégono!

Debe de rondar el kilo y medio o dos kilos, así que ahora tiene que limpiarlo y ahumarlo. ¡Ya tiene la cena!

No ha probado el pescado fresco hace días y es la mejor comida que puede conseguir. Además, llega el frío y cada vez necesitará más comida.

La misma situación es la que tiene por otro lado Alan. Se expone a los 5 grados centígrados de British Columbia, en Canadá, para enseñar su cuerpo delgado. Ha perdido casi toda la grasa porque ha bajado 24 kilos desde que llegó a Aislados.

Así que ahora está buscando peces con urgencia. Se da cuenta de que está muy delgado y lo nota cada vez más. Siente tensión en el pecho y el estómago vacío. ¿Podrá aguantar con medio pescado el día?

La otra opción sería pasar a un pescado y medio al día pero eso supone que debería aumentar las reservas. Y para ello necesita pescar más.