Momenot destacado
Alan pierde 24 kilos en su paso por Aislados
Alan ha perdido bastantes kilos en solo unas semanas. ¿Aguantará con algo de grasa hasta llegar a los cien días en Aislados?
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Wyatt ha tenido que darse mucha prisa para capturar un pez que estaba casi fuera de la red. ¡Ya tiene otro corégono!
Debe de rondar el kilo y medio o dos kilos, así que ahora tiene que limpiarlo y ahumarlo. ¡Ya tiene la cena!
No ha probado el pescado fresco hace días y es la mejor comida que puede conseguir. Además, llega el frío y cada vez necesitará más comida.
La misma situación es la que tiene por otro lado Alan. Se expone a los 5 grados centígrados de British Columbia, en Canadá, para enseñar su cuerpo delgado. Ha perdido casi toda la grasa porque ha bajado 24 kilos desde que llegó a Aislados.
Así que ahora está buscando peces con urgencia. Se da cuenta de que está muy delgado y lo nota cada vez más. Siente tensión en el pecho y el estómago vacío. ¿Podrá aguantar con medio pescado el día?
La otra opción sería pasar a un pescado y medio al día pero eso supone que debería aumentar las reservas. Y para ello necesita pescar más.
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