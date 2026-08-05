Tom se cae dos veces en el mismo día y se destroza la espalda

En Earlysville VA se encuentra el aislado Tom. Su estado de ánimo está un poco decaído después de que se destrozó la espalda en el día 42. Sufrió una caída y ha pasado una noche horrible. ¡No ha dormido casi nada!

Ahora el peligro es que vuelva a caerse con la espalda como la tiene.

Quiere cazar un castor para poder aguantar en la casita un par de días más.

Comer castor y tumbarse es todo lo que necesita ahora mismo para descansar la espalda. La temperatura es de tres grados y está muy, muy dolorido.

A falta de castor hierve por tercera vez el musgo hasta que el agua sale clara para poder beberse el jugo que suelta que contiene rico en calcio, yodo y potasio. Líquenes y bayas es todo lo que ha comido en tres días.

Pero sabe que si no come comida de verdad se verá en problemas.

Sabe que no sirve de nada quedarse quieto así que va a buscar arcilla para cerrar los huecos de los conductos de aire de la chimenea que ha improvisado en su casa y que no salgan chispas. Pero cuando pisa un tronco mojado y resbaladizo ¡Tom vuelve a caerse!

¿Se recuperará de ese golpe en la rodilla y en la espalda, unido a sus dolencias anteriores?

La situación es tan crítica que Tom ha tomado la decisión de llamar a los médicos: ¡abandona Aislados de forma voluntaria!