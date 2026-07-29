Biko, de Aislados: "Aquí me estoy convirtiendo en Gollum"

Biko, de 29 años, no piensa rendirse y sueña con convertirse en el ganador de Aislados. Para sobrevivir, el concursante se alimenta de todos los insectos que encuentra en el bosque y, en esta ocasión, se prepara un plato muy especial al que bautiza como "sopa de tierra".

"Aquí me estoy convirtiendo en Gollum", reconoce Biko al comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir alimento y continuar en el concurso.

Además de buscar comida, el participante debe protegerse de las gélidas temperaturas del invierno. Tras construir su refugio, llega el momento de fabricar una puerta que le permita aislarse mejor del frío. Para ello, utiliza varias ramas de pino.

Las acículas ayudan a desviar y filtrar el agua procedente de la lluvia y de la nieve, al mismo tiempo que añaden una capa extra de aislamiento a la entrada del refugio.

La pasión de Biko por la naturaleza nació durante su infancia. Su padre, que fue marine y sheriff, disfrutaba realizando actividades al aire libre junto a él. Aquellas experiencias llevaron al concursante a "enamorarse" de la vida en plena naturaleza.

Biko está decidido a resistir hasta el final, pero ¿conseguirá superar todas las dificultades y ganar Aislados?