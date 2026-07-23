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Keilyn construye las raquetas de nieve con sus propias manos

Aunque ya lo ha hecho más veces antes y se le da bien, hacerlo sola es todo un reto.

Keilyn construye las raquetas de nieve con sus propias manos

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Kielyn se encuentra pasando una de las cien noches en Espanola, Canadá.

Acaba de cenar un pescado delicioso todo preparado y conseguido por ella misma. Pero en esta zona del planeta y en este programa, las noches no son solo para descansar.

Está terminando las raquetas para la nieve que ha construido. Cada vez nieva más y necesita algo para caminar en la nieve.

Gracias a las raquetas el peso se distribuye y permite desplazarse mejor. Asegura la estructura con una cuerda.

Está acostumbrada a fabricar raquetas para la gente que va a expediciones en entornos difíciles así que ya sabe lo que tiene que hacer.

Aunque le falte su compañero para elaborarlas, Kielyn ha sido capaz de mostrar en Aislados una de sus grandes habilidades.

Y nos deja un mensaje muy acertado: si consigue hacerse independiente en esta experiencia, regresará siendo una compañera aun más fuerte.

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