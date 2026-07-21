Joel no es capaz de proteger su comida de los glotones ¡se la roban!

Joel, de 34 años, es uno de los participantes en Aislados. Se encuentra solo en Sisters, en el estado de Oregón.

Lo que más echa de menos es estar lejos de su familia y de su hijo pequeño, que estará necesitando a su padre.

Pero su intención es aguantar los cien días que dura el programa. Para ello deberá estar alerta a todo lo que pasa a su alrededor, como le sucede esta noche.

Y su intuición no fallaba: se encuentra un glotón robándole comida.

Se ha comido unas diez rodajas de pescado que tenía guardadas en una plataforma. El glotón es bastante listo. Tenía comida para unos diez días y ahora tendrá para cuatro o así.

Las calorías que ha quemado y el esfuerzo que ha hecho construyendo la plataforma ha sido para nada. Porque si lo quieren lo van a coger. Nada detiene a un animal hambriento.

Pero así es el invierno en el Ártico, donde todos quieren tu comida.