Momento destacado
Joel no es capaz de proteger su comida de los glotones ¡se la roban!
Así son las noches en Aislados: hay de todo, ruidos y robos de comida. Joel empieza a escuchar ruidos en plena noche y aumenta la preocupación.
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Joel, de 34 años, es uno de los participantes en Aislados. Se encuentra solo en Sisters, en el estado de Oregón.
Lo que más echa de menos es estar lejos de su familia y de su hijo pequeño, que estará necesitando a su padre.
Pero su intención es aguantar los cien días que dura el programa. Para ello deberá estar alerta a todo lo que pasa a su alrededor, como le sucede esta noche.
Y su intuición no fallaba: se encuentra un glotón robándole comida.
Se ha comido unas diez rodajas de pescado que tenía guardadas en una plataforma. El glotón es bastante listo. Tenía comida para unos diez días y ahora tendrá para cuatro o así.
Las calorías que ha quemado y el esfuerzo que ha hecho construyendo la plataforma ha sido para nada. Porque si lo quieren lo van a coger. Nada detiene a un animal hambriento.
Pero así es el invierno en el Ártico, donde todos quieren tu comida.
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