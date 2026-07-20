Roland confunde a un oso con una roca. ¿Correrá peligro?

Los participantes de Aislados se enfrentan a todo tipo de peligros, algunos reales y otros casi imaginarios. Esto quiere decir que saben que puede haber tantas cosas en el inhóspito lugar en el que se encuentran, que ya no saben si lo que ven es algo que puede atacarlos o no.

Justo como le ha pasado a Roland. Él estaba intentando pescar en una roca bastante peligrosa cuando ha divisado algo a lo lejos. Era un bulto negro y podía ser desde una roca hasta un oso.

La prueba es clave: si se mueve, es un animal. Y después de observalo muy bien lo confirma. ¡Hay un oso frente a él!

¿Supondrá un peligro para la supervivencia de Roland?

Aunque el oso esté a una prudente distancia, mira en su dirección y podría alcanzarlo a él y a su pequeño campamento.

Así es la vida en Red Devil, en el Área censal de Bethel, en el estado estadounidense de Alaska.