Mega estrena Ferias carnívoras, un recorrido por las ferias de comida más importantes de EEUU

Ferias carnívoras llega a Mega como estreno absoluto en España. Este programa de comidas en la línea de Crónicas carnívoras tiene como conductor al carismático Noah Cappe, que se desplaza a ferias americanas de todo tipo para probar y enseñarnos la comida de los puestos.

Nadie está preparado para lo que nos vamos a encontrar porque nadie lo sabe. Las combinaciones culinarias nos darán sorpresas y serán tan creativas que te robarán el corazón y querrás probarlas en casa.

Entre norias, carromatos y ganado Noah Cappe recorre las ferias más importantes de los Estados Unidos de América donde hay mucha comida.

Pero en estas ferias no hay ni chopitos ni gambas ni camarones. Son más de salsas, fritos, rebozados y toppings.

En estos programas encontraremos platos como el The Arkansas Slamwich, la típica comida de feria estadounidense. Este en concreto es un famoso sándwich de feria originario de la Feria Estatal de Arkansas (Arkansas State Fair).

Es un plato de carne ahumada estilo barbacoa (pulled pork o brisket) coronado con ensalada de col, frijoles horneados y aros de cebolla. Todo esto va entre dos rebanadas gruesas de pan tostado o Texas Toast.

Un bocado diseñado para ser gigante, suculento y portátil.

¿Te apuntas a la fiesta? Bienvenidos a Ferias carnívoras, estreno el lunes 20 de julio a las 20:00h en Mega.