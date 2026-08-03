Teimojin, militar y médico, un concursante de Aislados muy completo

Teimojin está solo en alguna parte de Montreal, Canadá. Pero no se le ve muy preocupado, de hecho, tiene muchas ganas de enfrentarse al reto de Aislados.

Es el día uno de la aventura y lo primero que quiere hacer es encontrar una ubicación para el refugio.

Debe buscar un sitio donde el agua no le arrastre porque está en una zona de muchas lluvias.

Explica que la supervivencia ha estado muy presente en su vida porque formó parte durante años de las fuerzas armadas canadienses, especializado en combate y supervivencia en climas fríos. Así que sabe cómo hacer una casa y un fuego.

Por si fuera poco, es médico de atención primaria. Trabaja en urgencias y le interesa la medicina natural.

Sus conocimientos médicos le proporcionan lo que necesite saber para evitar su abandono.

Por ejemplo, si tiene una lesión antigua puede improvisar una férula y un vendaje y sabe cuándo un torniquete está bien hecho.