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Shawn piensa que está solo en el bosque pero ¡también están los osos!

Así disfruta Shawn de su participación en Aislados.

Shawn piensa que está solo en el bosque pero ¡también están los osos!

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Es el primer día de aislamiento y Shawn va a documentar toda su aventura. Desde que baja del helicóptero están solo él y la cámara.

Pero cuando procede a encontrar el equipo de cámaras que le han dejado en el interior del bosque encuentra que la caja tiene ¡marcas de garras!

Un oso ha estado ahí. Por lo que no está tan solo como pensaba en un principio.

Lo que hace Shawn es marcharse a otro lugar porque acaba de llegar y ya se está enfrentando a problemas y no está preparado para ello.

Shawn piensa que está solo en el bosque pero ¡también están los osos!

Ha visto cada temporada de Aislados y lleva años preparándose para ganar. Así que viene a probar suerte. Cree que su fortaleza será su elaboración de artilugios. Además, caza mucho por esa zona, conoce los pasos y le gusta idear trampas. Aunque cien días le parece imposible quiere validar su conocimiento.

Y sabe que el millón de dólares es una gran motivación y que echará de menos a su mujer e hijas, pero de eso se trata Alone, que se trata más bien de una competición consigo mismo que con los demás.

Ahora llega el momento de explorar. ¡Le encanta estar ahí!

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