Mucho más que un partido
Vive el Francia-España de semis del Mundial este martes desde las 20:30h
Chiringuito Inside tremendo en todas nuestras redes sociales
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Es partido de los partidos. Probablemente el Francia-España es el partido del año, con todo el respeto al posible España-Argentina que puede haber en la final del Mundial.
Por ello, El Chiringuito va a estar ahí con un Chiringuito Inside histórico, a partir de las 20:30H en todas nuestras redes sociales. ¿Te lo vas a perder?
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