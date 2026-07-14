El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Mucho más que un partido

Vive el Francia-España de semis del Mundial este martes desde las 20:30h

Chiringuito Inside tremendo en todas nuestras redes sociales

Vuve el Francia-España de semis del Mundial este martes desde las 20:30h

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Es partido de los partidos. Probablemente el Francia-España es el partido del año, con todo el respeto al posible España-Argentina que puede haber en la final del Mundial.

Por ello, El Chiringuito va a estar ahí con un Chiringuito Inside histórico, a partir de las 20:30H en todas nuestras redes sociales. ¿Te lo vas a perder?

Mega » Programas » El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Vuve el Francia-España de semis del Mundial este martes desde las 20:30h

Vive el Francia-España de semis del Mundial este martes desde las 20:30h

Carleigh empieza fuerte en Mongolia: saltamontes para cenar y tres peces en su primer día

Carleigh empieza fuerte en Mongolia: saltamontes para comer y tres peces en su primer día

Lobo Carrasco: "Si Francia teme a alguien es a España"

Lobo Carrasco: "Si Francia teme a alguien es a España"

Aislados vuelve a Mega con la competición de supervivencia más extrema de la televisión
De lunes a viernes a las 15:00 horas

Aislados vuelve a Mega con la competición de supervivencia más extrema de la televisión

Frontón
A partir del domingo a las 10:00 horas

Altuna III y Laso se juegan la gloria en la final del Cuatro y Medio de San Fermín

Frontón
A partir del domingo a las 10:00 horas

Altuna III y Laso se juegan en Mega la txapela del Cuatro y Medio de San Fermín en el Navarra Arena

Mega emite este domingo la gran final del Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín, que enfrentará a Altuna III y Laso en el Navarra Arena de Pamplona. Dos de los grandes nombres de la pelota se citan en un duelo de máxima exigencia con la txapela en juego.

Oyarzabal habla del Barça con Juanfe Sanz
Entrevista en exclusiva de El Chiringuito

Oyarzabal habla del Barça con Juanfe Sanz

Entrevista en exclusiva con el máximo goleador de la selección española

"Hay familiares de jugadores de España muy indignados con el arbitraje a Argentina"

"Hay familiares de jugadores de España muy indignados con el arbitraje a Argentina"

Queremos estas en las semis del Mundial

Queremos estar en las semis del Mundial

Matías Palacios 'pasa facturas' tras la remontada de Argentina ante Egipto

Matías Palacios 'pasa facturas' tras la remontada de Argentina ante Egipto

Publicidad