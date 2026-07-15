El mayor consejo de Barry: en Alaska no vale solo con intentarlo

Los ya ochoc participantes de Aislados están en el Ártico, la localización más gélida del programa hasta la fecha. Se enfrentan a un clima duro, extremo y cruel, en el que están solos con sus pensamientos.

A veces tienen que comerse los conejos que cazan, por ejemplo, aunque no tengan buena pinta, pero de ellos pueden sacar los nutrientes que necesita su cerebro.

Barry es un tipo grande y necesita comer con urgencia. Lleva nueve días sin ingerir proteínas. Y se le acaba de escapar un pez que encima se ha llevado su anzuelo y el señuelo. Ahora tiene que trabajar más. ¡Ha perdido comida!

No se va a anotar ningún tanto cada vez que lo intente. En Alaska solo sirve ganar y obtener aquello por lo que lucha. Sabe que va a ser duro y aburrido pero por su familia y por sus hijos haría lo que fuera.