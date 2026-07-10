Altuna III y Laso se juegan la gloria en la final del Cuatro y Medio de San Fermín

Altuna III y Laso se enfrentarán en la gran final del Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín, que tendrá como escenario el Navarra Arena de Pamplona.

Los dos pelotaris lucharán por la txapela en un duelo que promete máxima emoción, tensión y grandes tantos. Ambos llegan dispuestos a darlo todo sobre la cancha y a demostrar por qué son dos de los grandes nombres de la pelota vasca.

El público podrá disfrutar este domingo en MEGA de una final de alto nivel en la que Altuna III y Laso buscarán imponer su juego desde el primer tanto y hacerse con uno de los títulos más esperados de San Fermín.