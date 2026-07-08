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Desde las 20:30H

Queremos estar en las semis del Mundial

El España- Bélgica se vive en Chiringuito Inside

Queremos estas en las semis del Mundial

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El Chiringuito
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España superó y eliminó a Portugal en los octavos de final del Mundial y Bélgica ya le espera en los cuartos. Un partido que por casualidades de fechas ha caído en viernes...

Eso no es problema para El Chiringuito que va a estar en directo con un programa especial en Mega desde las 12 de la noche. A partir de las 20:30h empieza todo en todas nuestras redes sociales con Chiringuito Inside, el resto lo tiene que hacer España.

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