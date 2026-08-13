Mikey roza la congelación en Aislados

La situación de Mikey en el frío empieza a ser crítica. Cada vez le cuesta más moverse y no es capaz de entrar en calor. No quiere congelarse pero le cuesta mucho entrar en calor.

Si se congela puede perder el concurso y perder partes de su propio cuerpo.

Todo está cubierto de nieve por completo otra vez, hasta los senderos de los que se había quitado un poco.

Es el día 54 de su paso por Aislados y Mikey está exhausto. Es muy duro para él levantarse cada mañana y caminar para conseguir agua, más cuando todo está congelado ¡incluido casi él mismo! Le duelen las manos y los pies y no tiene mucho margen de movilidad.

Encima ¡tiene que romper el hielo para conseguir agua! y sus fuerzas son escasas. Con el propio cubilete da un golpe sobre el hielo y lo llena del agua que hay debajo, para beber de ella.

Ya ni siquiera tiembla porque su cuerpo no puede más. En esas condiciones, la temperatura corporal puede descender hasta quince grados.

¿Tendrá que abandonar si sigue pasando ese nivel de frío?