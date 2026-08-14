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Alan construye unas raquetas de nieve para ir a pescar

El lago está helado por completo, pero no le parece mala idea porque así puede hacer un agujero para pescar.

Alan construye unas raquetas de nieve para ir a pescar

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Alan se enfrenta ahora al hielo y la nieve. La temperatura es de trece grados bajo cero en la Columbia Británica, en Canadá.

El lago está helado. Se está congelando hasta la roca donde pesca.

Si sigue haciendo ese frío el lago estará congelado entero dentro de muy poco tiempo. De momento, solo están congelados unos siete u ocho metros y le parece bien para así poder pescar en el hielo.

Así que se va a calzar las raquetas de nieve para ir a la tarea.

Podría pescar en el hielo ya, pero las únicas zonas seguras son las poco profundas. Pero sabe que no va a haber pesca allí, así que no va a perder tiempo y calorías haciendo agujeros en el hielo.

Para preparar las raquetas ata los cordones bien fuerte y las une a unos palos de madera.

Ya tiene listas sus raquetas de nieve.

Además, quiere recoger leña para pasar un par de noches. Entre la nieve, por supuesto, por lo que toda la madera estará mojada y no será fácil prender el fuego. Pero de momento lo que le interesa es pescar para conseguir alimento porque cada vez se nota más débil. Sobre todo después de adelgazar 24 kilos.

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