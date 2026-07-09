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Entrevista en exclusiva de El Chiringuito

Oyarzabal habla del Barça con Juanfe Sanz

Entrevista en exclusiva con el máximo goleador de la selección española

Oyarzabal habla del Barça con Juanfe Sanz

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El Chiringuito
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Mikel Oyarzabal está siendo de los mejores en este Mundial para la selección española. El delantero de la Real Sociedad ha hablado en exclusiva con El Chiringuito:

Uno de los temas más importantes ha sido cuando Juanfe le ha preguntado por el tema Barça y un posible fichaje. El donostiarra se ha pronunciado: "En la vida nunca se sabe lo que puede pasar, pero Donosti es mi casa".

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