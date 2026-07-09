Entrevista en exclusiva de El Chiringuito
Oyarzabal habla del Barça con Juanfe Sanz
Entrevista en exclusiva con el máximo goleador de la selección española
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Mikel Oyarzabal está siendo de los mejores en este Mundial para la selección española. El delantero de la Real Sociedad ha hablado en exclusiva con El Chiringuito:
Uno de los temas más importantes ha sido cuando Juanfe le ha preguntado por el tema Barça y un posible fichaje. El donostiarra se ha pronunciado: "En la vida nunca se sabe lo que puede pasar, pero Donosti es mi casa".
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