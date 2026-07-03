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Altuna III y Zabala protagonizan el Torneo 4 1/2 de San Fermín este domingo

El Frontón Donostia, en San Sebastián, acoge este domingo, un nuevo enfrentamiento del Torneo 4 1/2 de San Fermín. Jokin Altuna y Iñaki Zabala medirán sus fuerzas en un duelo que podrá seguirse en directo.

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El Torneo 4 1/2 de San Fermín continúa este domingo, 5 de julio, con un atractivo enfrentamiento entre Altuna III y Zabala.

El partido se disputará en el Frontón Donostia, en San Sebastián, escenario de una nueva jornada de una de las competiciones más destacadas del calendario de la pelota vasca.

Ambos pelotaris buscarán imponerse en un duelo que promete intensidad e igualdad sobre la cancha, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y ofrecer un gran espectáculo a los aficionados.

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