Altuna III y Zabala protagonizan el Torneo 4 1/2 de San Fermín este domingo

El Torneo 4 1/2 de San Fermín continúa este domingo, 5 de julio, con un atractivo enfrentamiento entre Altuna III y Zabala.

El partido se disputará en el Frontón Donostia, en San Sebastián, escenario de una nueva jornada de una de las competiciones más destacadas del calendario de la pelota vasca.

Ambos pelotaris buscarán imponerse en un duelo que promete intensidad e igualdad sobre la cancha, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y ofrecer un gran espectáculo a los aficionados.