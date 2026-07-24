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Clay tiene claro qué es lo que hará a unos continuar y a otros abandonar en Aislados

El importante mensaje de Clay en Aislados. Da con la clave que hará a los participantes de Aislados aguantar o buscar la retirada.

El importante mensaje de Clay en Aislados

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Clay es un biólogo que se encuentra en Kendrick inmerso en su aventura en Aislados. Está más que preparado para su aventura en Aislados y segura que todo lo que sabe no se aprende en los libros si no con la experiencia. Por ejemplo, construir arcos es su pasión.

No quiere demostrar nada a nadie solo quiere hacerlo por él mismo. Para seguir aprendiendo a enfrentarse a retos y qué mayor reto que pasar cien días solo en condiciones difíciles. Además, asegura que nunca ha estado tanto tiempo fuera, pero no se imagina una situación que le obligue a abandonar.

Y además deja un mensaje muy interesante: “Lo que hará que unos abandonen pronto y otros resistan será la fortaleza mental".

Porque la situación empeorará y, a los que tienen mucha confianza en sí mismos y en lo que pueden hacer, les manda suerte porque tarde o temprano se van a topar con la realidad.

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