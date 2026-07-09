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"Hay familiares de jugadores de España muy indignados con el arbitraje a Argentina"

Argentina remontó 'in extremis' ante Egipto y Juanfe Sanz deja clara la indignación en el entorno del vestuario de España tras toda la polémica arbitral.

"Hay familiares de jugadores de España muy indignados con el arbitraje a Argentina"

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Argentina ya es equipo de cuartos de final del Mundial y se medirá a Suiza por una plaza en semifinales. Sin embargo, la polémica engloba por completo a la seleción albiceleste tras la remontada ante Egipto por las decisiones arbitrales que, según la selección egipcia, favorecieron por completo al conjunto liderado por Leo Messi.

Unas decisiones que no han pasado desapercibidas en el entorno del vestuario de la selección española. Y es que, tal y como ha informado Juanfe Sanz en directo en El Chiringuito, "hay familiares de jugadores de España muy indignados con el arbitraje a Argentina".

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