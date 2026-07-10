Altuna III y Laso se juegan en Mega la txapela del Cuatro y Medio de San Fermín en el Navarra Arena

Mega emite este domingo la gran final del Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín, que enfrenta a Altuna III y Laso en el Navarra Arena de Pamplona. Los dos pelotaris llegan a la cita decisiva tras imponerse en semifinales y buscarán llevarse una de las txapelas más especiales del calendario pelotazale.

El Navarra Arena se viste de gala para acoger la final del Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín, un duelo de máximo nivel entre dos de los grandes nombres de la pelota actual: Altuna III y Laso. El partido decidirá al campeón de esta edición en un escenario marcado por el ambiente de las fiestas de Pamplona.

Ambos pelotaris llegan a la final después de firmar dos victorias importantes en semifinales. Laso logró una contundente victoria ante Peña II por 22-6, mientras que Altuna III tuvo que emplearse a fondo para superar a Zabala por 22-17. Dos caminos distintos, pero un mismo objetivo: conquistar la txapela.

El choque promete intensidad, ritmo y mucha emoción. Altuna III tratará de imponer su experiencia y su dominio en la distancia corta, mientras que Laso buscará confirmar su gran momento y hacerse fuerte en una final con sabor especial.

Mega ofrecerá este domingo este gran duelo de pelota, una cita imprescindible para los aficionados al frontón y una oportunidad para disfrutar de una final de altura desde el Navarra Arena.