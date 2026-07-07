Todo el mundo esperaba a Edu Aguirre y no se escondió
"Cristiano ha cambiado el fútbol"
Edu Aguirre da la cara tras la eliminación de Portugal
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España ganó y eliminó a Portugal en los octavos del Mundial. Tras el pitidio final, todo el mundo esperaba a Edu Aguirre y sus palabras en el plató de El Chiringuito, defendiendo a su amigo Cristiano Ronaldo.
"Me alegro por mi país, pero estoy fastidiado porque uno de mis mejores amigos está fuera del Mundial... Cristiano ha cambiado el fútbol", desvelaba Edu Aguirre.
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