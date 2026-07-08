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Matías Palacios 'pasa facturas' tras la remontada de Argentina ante Egipto

"Muchos esperaban ver a Messi hundido y de rodillas"

Matías Palacios 'pasa facturas' tras la remontada de Argentina ante Egipto

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Argentina ha protagonizado uno de los partidos del Mundial ante Egipto. Los de Scaloni se encontraban contra las cuerdas en el minuto 80 de partido perdiendo por cero goles a dos.

La albiceleste ha terminado remontando el partido en el tiempo reglamentario con un Messi estelar. Matías Palacios ha asegurado en El Chiringuito que muchos estaban deseando ver a Leo perder, pero no lo han podido hacer.

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