Matías Palacios 'pasa facturas' tras la remontada de Argentina ante Egipto

Argentina ha protagonizado uno de los partidos del Mundial ante Egipto. Los de Scaloni se encontraban contra las cuerdas en el minuto 80 de partido perdiendo por cero goles a dos.

La albiceleste ha terminado remontando el partido en el tiempo reglamentario con un Messi estelar. Matías Palacios ha asegurado en El Chiringuito que muchos estaban deseando ver a Leo perder, pero no lo han podido hacer.