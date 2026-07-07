José Álvarez: "Hay contactos entre el Barça y el Atleti por Julián"

El culebrón de 'El caso Julián Alvarez' no ha hecho más que empezar. Desde que el Argentino confirmara la exclusiva de Jota Jordi, afirmando que quiere dejar el Atleti, su nombre es uno de los más sonados del Mundial.

José Álvarez ha informado en El Chiringuito que existen contactos entre el Barça y el delantero de la selección argentina. Además, ha añadido que "Se producirán más movimientos cuando acabe la Copa del Mundo".