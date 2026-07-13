Carleigh empieza fuerte en Mongolia: saltamontes para comer y tres peces en su primer día

Por primera vez en Aislados, diez antiguos participantes regresan dispuestos a redimirse. Les espera un nuevo infierno en el inhóspito paisaje del norte de Mongolia, donde deberán sobrevivir solos el mayor tiempo posible. El último que resista se convertirá en el ganador del concurso.

Estos concursantes experimentados tendrán que soportar temperaturas mínimas de hasta -30 ºC y enfrentarse a animales peligrosos como osos pardos, lobos y víboras de foseta.

"Va a ser muy duro", asegura Randy, uno de los aspirantes a ganar esta exigente competición de supervivencia.

Mongolia cuenta con una de las densidades de población más bajas del mundo, con menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado. En invierno, las temperaturas pueden descender hasta los -40 ºC.

Carleigh, una de las concursantes más jóvenes, ya sabe lo que es llevar su cuerpo al límite. En su anterior participación, en la Patagonia, se alimentó principalmente de peces, aunque solo consiguió pescar seis durante los 86 días que permaneció allí. También, cazó saltamontes, una importante fuente de potasio, calcio y fósforo. Y parece que en esta nueva edición va por el mismo camino: su intención es atrapar saltamontes para asarlos en la cena y usar los que sobren como cebo para pescar.

Carleigh llega dispuesta a todo con tal de llevarse el premio. Se siente mucho más fuerte mentalmente, ha aprendido nuevas técnicas de supervivencia y lleva un arco para intentar cazar mamíferos. "Tengo muchas ganas de ganar", afirma con optimismo. Y su comienzo no puede ser mejor: en su primer día consigue pescar tres peces. ¡Está de buena racha! Todo apunta a que será una dura rival para el resto de concursantes.