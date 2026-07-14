Aislados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Dave crea un arma para cazar sin dejar herido al animal

Sobrevivir en la rudimentaria Mongolia es el objetivo de Dave y cuatro participantes más de Aislados. Y Su objetivo es que los animales que mata para comer sufran lo menos posible.

Dave crea un arma para cazar sin dejar herido al animal

Publicidad

mega
Publicado:

Por primera vez en Aislados vuelven diez antiguos participantes con el objetivo de redimirse. Tienen más ganas de ganar que la otra vez.

En el inhóspito panorama de Mongolia, sin tener absolutamente nada. Es el día 29 y quedan cinco participantes.

Como Dave, que sobrevivió 73 días en la temporada tres de Aislados y ahora repite experiencia solo en medio de la nada.

Dave está contento con cómo ha ido la caza pero está muy hambriento. Empieza a sentir la fatiga que provoca el hambre por primera vez aunque está muy contento con su trabajo cazando animales. Porque es muy difícil y sufre mucho haciéndolo pero entiende que es lo que tiene que hacer, así que la caza está justificada.

De hecho, ha herido un cormorán que finalmente no cazó y ahora se siente fatal.

Necesita crear un nuevo arma que acabe con el animal en cuestión y al menos le sirva para sobrevivir, por desagradable que le resulte.

Mega » Programas » Aislados » Mejores momentos

Publicidad

Programas

Dave crea un arma para cazar sin dejar herido al animal

Dave crea un arma para cazar sin dejar herido al animal

Vuve el Francia-España de semis del Mundial este martes desde las 20:30h

Vive el Francia-España de semis del Mundial este martes desde las 20:30h

Carleigh empieza fuerte en Mongolia: saltamontes para cenar y tres peces en su primer día

Carleigh empieza fuerte en Mongolia: saltamontes para comer y tres peces en su primer día

Lobo Carrasco: "Si Francia teme a alguien es a España"
El exjugador de la selección saca pecho

Lobo Carrasco: "Si Francia teme a alguien es a España"

Aislados vuelve a Mega con la competición de supervivencia más extrema de la televisión
De lunes a viernes a las 15:00 horas

Aislados vuelve a Mega con la competición de supervivencia más extrema de la televisión

Frontón
A partir del domingo a las 10:00 horas

Altuna III y Laso se juegan la gloria en la final del Cuatro y Medio de San Fermín

El Navarra Arena de Pamplona acoge un duelo de máxima expectación entre dos de los grandes referentes de la pelota vasca. Altuna III y Laso se enfrentan en Mega por la txapela en una final que promete emoción hasta el último tanto.

Frontón
A partir del domingo a las 10:00 horas

Altuna III y Laso se juegan en Mega la txapela del Cuatro y Medio de San Fermín en el Navarra Arena

Mega emite este domingo la gran final del Torneo del Cuatro y Medio de San Fermín, que enfrentará a Altuna III y Laso en el Navarra Arena de Pamplona. Dos de los grandes nombres de la pelota se citan en un duelo de máxima exigencia con la txapela en juego.

Oyarzabal habla del Barça con Juanfe Sanz

Oyarzabal habla del Barça con Juanfe Sanz

"Hay familiares de jugadores de España muy indignados con el arbitraje a Argentina"

"Hay familiares de jugadores de España muy indignados con el arbitraje a Argentina"

Queremos estas en las semis del Mundial

Queremos estar en las semis del Mundial

Publicidad