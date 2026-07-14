Dave crea un arma para cazar sin dejar herido al animal

Por primera vez en Aislados vuelven diez antiguos participantes con el objetivo de redimirse. Tienen más ganas de ganar que la otra vez.

En el inhóspito panorama de Mongolia, sin tener absolutamente nada. Es el día 29 y quedan cinco participantes.

Como Dave, que sobrevivió 73 días en la temporada tres de Aislados y ahora repite experiencia solo en medio de la nada.

Dave está contento con cómo ha ido la caza pero está muy hambriento. Empieza a sentir la fatiga que provoca el hambre por primera vez aunque está muy contento con su trabajo cazando animales. Porque es muy difícil y sufre mucho haciéndolo pero entiende que es lo que tiene que hacer, así que la caza está justificada.

De hecho, ha herido un cormorán que finalmente no cazó y ahora se siente fatal.

Necesita crear un nuevo arma que acabe con el animal en cuestión y al menos le sirva para sobrevivir, por desagradable que le resulte.