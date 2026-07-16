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Jordan intenta evitar que los glotones le roben su grasa

El hambre es el principal problema la que se enfrentan los participantes de Aislados y Jordan no iba a ser menos. ¡Encima le roban el sustento!

Jordan intenta evitar que los glotones le roben su grasa

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Jordan pensó desde el principio que no quería convertir su paso por Aislados en una lucha contra el hambre, pero la realidad es otra. En el día 50 de la supervivencia, no tiene grasas en ningún sitio, ni en su cuerpo ni almacenada.

Ha construido una plataforma que es una especie de nido y ha encontrado carne con marcas de mordida. Tiene otro glotón que va a por él. Lo están atacando desde varias partes. Van a seguir robándole la grasa los animales.

Ha puesto trampas de lazos para conejos para que los glotones se enganchen y no puedan trepar por el poste. Debe solucionarlo cuanto antes.

Va a colocar latas para quizás escucharlos cuando se acerquen. Así, si intentan subir, las latas se caerán y harán el ruido suficiente para despertarlo.

Si están entretenidos le dará tiempo a detenerlos.

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