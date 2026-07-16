Josep Pedrerol felicita a Argentina para su remontada... con un mensaje muy directo
"OS VAMOS A GANAR"
Argentina vuelve a tirar de épica al más puro estilo Real Madrid para meterse en su segunda final mundialista consectuvia... y se verá las caras con la España de Lamine Yamal y compañia
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No había forma de no arrancar el programa con la brutal remontada de Argentina ante Inglaterra para meterse en la séptima final del Mundial de su historia... pero Josep Pedrerol ha querido dejar claro una cosa: "OS VAMOS A GANAR"
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