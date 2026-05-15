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Brutal audiencia de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en LaSexta

El programa de El Chiringuito obtuvo un tremendo 5% de share, llegando a cuotas de hasta 9,2%

Brutal audiencia de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en LaSexta

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El Chiringuito
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La entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en LaSexta fue todo un éxito. Era el invitado más esperado tras su rueda de prensa de urgencia del día anterior y los números así lo reflejan.

La emisión duró algo más de 40 minutos y consiguió un brutal 6,8% de share. Cabe destacar que pasó de un 4,7% de share a un 8,2%. En cuanto a números totales, la entrevista tuvo 1.700.000 espectadores únicos.

El programa de El Chiringuito de por la noche fue otra gran victoria. 666.000 espectadores únicos y un gran 5% de share (alcanzando cuotas de 9,2%). En Galicia y Andalucía es donde más fue visto (8,6% y 8,4% respectivamente).

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Consiguió un increíble 6,8% de share (pasó de un 4,7% a un 8,2%)

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