Exclusiva Iñaki Villalón
Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"
El tertuliano aseguró que el club francés fue el primero en presentar un oferta por Julián
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Tras todos los rumores que envuelven al delantero del Atlético de Madrid, Iñaki Villalón informó en el plató de El Chiringuito sobre la oferta del PSG y además contó el salario ofrecido por el club parisino al argentino: "Le ofrecen el mismo sueldo que a Dembelé, 22 millones netos".
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