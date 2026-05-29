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Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"

El tertuliano aseguró que el club francés fue el primero en presentar un oferta por Julián

Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"

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Tras todos los rumores que envuelven al delantero del Atlético de Madrid, Iñaki Villalón informó en el plató de El Chiringuito sobre la oferta del PSG y además contó el salario ofrecido por el club parisino al argentino: "Le ofrecen el mismo sueldo que a Dembelé, 22 millones netos".

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