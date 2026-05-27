Josep, sobre La Masía
Josep Pedrerol: "Espero que mi equipo, el Barça, cuide la cantera... pero no mire el DNI"
El presentador defiende la cantera, pero no se olvida de la importancia de los jugadores extranjeros
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Después de la convocatoria de la Selección Española y de que se vuelva a hablar de la importancia de jugadores del FC Barcelona en La Roja, Pedrerol defendió no solo la importancia de tener jugadores nacionales en un equipo: "Yo he disfrutado de Ronaldinho, de Messi, de Cruyff y no he mirado si eran de Les Corts o de El Raval".
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