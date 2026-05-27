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Josep Pedrerol: "Espero que mi equipo, el Barça, cuide la cantera... pero no mire el DNI"

El presentador defiende la cantera, pero no se olvida de la importancia de los jugadores extranjeros

Josep Pedrerol: "Espero que mi equipo, el Barça, cuide la cantera... pero no mire el DNI"

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Después de la convocatoria de la Selección Española y de que se vuelva a hablar de la importancia de jugadores del FC Barcelona en La Roja, Pedrerol defendió no solo la importancia de tener jugadores nacionales en un equipo: "Yo he disfrutado de Ronaldinho, de Messi, de Cruyff y no he mirado si eran de Les Corts o de El Raval".

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