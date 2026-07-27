Así construye Clay la chimenea de su refugio para que sea lo más eficiente posible

En el territorio más aterrador de Aislados hasta la fecha, nueve participantes se enfrentan en solitario a uno de los depredadores más mortíferos de Norteamérica: el oso. Quien consiga aguantar más tiempo será el ganador.

Clay ha construido un refugio para protegerse del frío y de los animales, y ahora su intención es terminar la chimenea. Para ello, la revestirá de musgo y fango con el objetivo de aislarla mejor.

Quiere construir una chimenea grande para que expulse el humo con mayor eficacia y actúe como una gran masa térmica. "A la larga, ser eficiente será crucial", afirma el participante.

Mientras trabaja, Clay no deja de pensar en sus hijos. Los echa mucho de menos y daría lo que fuera por tenerlos allí con él. "Disfrutarían como enanos", afirma apenado, sin poder evitar emocionarse.

Tampoco puede olvidar las últimas palabras que le dijo su primogénito antes de que comenzara esta aventura televisiva: "Haz muchas cosas chulas para que te veamos por la tele".