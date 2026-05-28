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José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"

El tertuliano informó que el jugador inglés era un jugador que quería el entrenador culé para reforzar la delantera

José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"

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Tras el fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona, José Álvarez informó en El Chiringuito sobre el deseo de Hansi Flick de traer a este jugador a la plantilla culé y sobre el resto de competidores que tenía el Barça en la carrera por firmar al jugador inglés: "También lo querían Bayern y Liverpool, por lo tanto ha sido una operación magistral de Deco".

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