José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"

Tras el fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona, José Álvarez informó en El Chiringuito sobre el deseo de Hansi Flick de traer a este jugador a la plantilla culé y sobre el resto de competidores que tenía el Barça en la carrera por firmar al jugador inglés: "También lo querían Bayern y Liverpool, por lo tanto ha sido una operación magistral de Deco".