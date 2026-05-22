Campeonato Manomanista: Darío y Larrazabal se juegan en Logroño el pase a la gran final

La emoción del Campeonato Manomanista alcanza su punto álgido este fin de semana con una semifinal de alto voltaje entre Darío y Larrazabal en el frontón Adarraga de Logroño. Ambos llegan en un gran momento de forma y con la ilusión de meterse en la gran final de la Serie A.

Darío intentará imponer su experiencia y su solidez desde el cuadro largo ante un Larrazabal que ha demostrado durante todo el campeonato un juego valiente y una gran capacidad de reacción en los momentos más complicados.

El choque promete intensidad, ritmo y tantos muy disputados en un escenario que volverá a presentar un gran ambiente para una de las citas más importantes del torneo. Solo uno de los dos conseguirá el ansiado pase a la final del Manomanista.