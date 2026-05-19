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Marcos Benito: "El Madrid ya le ha comunicado que será capitán a..."

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Marcos Benito: "El Madrid ya le ha comunicado que será capitán a..."

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El Real Madrid ya ha tomado una decisión clave de cara a la temporada que viene. Como ha desvelado Marcos Benito, en exclusiva, en El Chiringuito que "el club ya le ha comunicado a Fede Valverde que será el capitán la próxima temporada". Además, "se lo dice el mismo día que se notifica la sanción por la pelea con Tchouaméni", añadía el periodista.

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