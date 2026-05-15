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Artola y Zabala protagonizan este domingo un duelo clave en el Beotibar de Tolosa

El Frontón Beotibar será escenario de un duelo de máxima tensión entre Iñaki Artola y Javier Zabala en la Liga de cuartos del Campeonato Manomanista.

Pelota vasca - Frontón (Sección)

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Iñaki Artola y Javier Zabala se medirán este domingo en el Frontón Beotibar en una jornada decisiva de la Liga de cuartos del Campeonato Manomanista. El encuentro, correspondiente a la Serie A, puede marcar el futuro de ambos pelotaris en la competición, ya que una victoria supondría un impulso importante en la lucha por alcanzar las semifinales.

El frontón tolosarra volverá a vestirse de gala para acoger uno de los partidos más atractivos del campeonato. Artola buscará imponer su experiencia y solidez desde el cuadro delantero, mientras que Zabala tratará de mantener el nivel competitivo que ha mostrado en las últimas jornadas y sorprender a uno de los nombres fuertes del torneo.

La cita promete intensidad, ritmo y un ambiente de grandes ocasiones en una cancha histórica para la pelota vasca, con dos pelotaris que llegan obligados a dar su mejor versión para seguir aspirando al título del Manomanista.

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