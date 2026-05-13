Pedrerol sobre Florentino
Josep Pedrerol: "He visto a Florentino cometer errores...pero más fuerte que nunca"
El análisis de Josep sobre las palabras del presidente del Real Madrid
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Después de una rueda de prensa histórica de Florentino Pérez, Josep Pedrerol mostró su postura respecto a las declaraciones del presidente en el plató de El Chiringuito: "Creo que era bueno que apareciera, debería hablar más veces". Además, el presentador recalcó la buena imagen del presidente: "Lo he visto más fuerte que nunca".
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