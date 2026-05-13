El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Pedrerol sobre Florentino

Josep Pedrerol: "He visto a Florentino cometer errores...pero más fuerte que nunca"

El análisis de Josep sobre las palabras del presidente del Real Madrid

Josep Pedrerol: "He visto a Florentino cometer errores...pero más fuerte que nunca"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Después de una rueda de prensa histórica de Florentino Pérez, Josep Pedrerol mostró su postura respecto a las declaraciones del presidente en el plató de El Chiringuito: "Creo que era bueno que apareciera, debería hablar más veces". Además, el presentador recalcó la buena imagen del presidente: "Lo he visto más fuerte que nunca".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Roncero: "Florentino ha tenido un acto de valentía"

Roncero: "Florentino ha tenido un acto de valentía"

Josep Pedrerol: "He visto a Florentino cometer errores...pero más fuerte que nunca"

Josep Pedrerol: "He visto a Florentino cometer errores...pero más fuerte que nunca"

Juanma Rodríguez: “El león volverá”  

Juanma Rodríguez: “El león volverá”  

Edu Aguirre: "Complejo de club menor"
Edu Aguirre sobre el FC Barcelona

Edu Aguirre: "Complejo de club menor"

José Luis Sánchez: "No han respetado la historia Del Real Madrid"
José Luis Sánchez tras la derrota en El Clásico

José Luis Sánchez: "No han respetado la historia Del Real Madrid"

Frontón
A partir de las 10:00

Altuna III y Jaka se enfrentan este domingo en Legazpi en la Liga de cuartos del Manomanista

Altuna III y Jaka se miden este domingo en el frontón de Legazpi en un duelo clave de la Liga de cuartos del Campeonato Manomanista, con ambos pelotaris buscando dar un paso firme hacia las semifinales.

"A Valverde le han puesto tres puntos de sutura"
Exclusiva de Marcos Benito sobre la pelea Fede-Tchouaméni

"A Valverde le han puesto tres puntos de sutura"

Polémico 'incendio' en el vestuario del Real Madrid

José Luis Sánchez: "Tchouaméni está muy tocado"

José Luis Sánchez: "Tchouaméni está muy tocado"

'Mami' Quevedo, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

'Mami' Quevedo, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

José Luis Sánchez: “Es mérito de Luis Enrique”

José Luis Sánchez: “Es mérito de Luis Enrique”

Publicidad