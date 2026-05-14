Exclusiva Marcos Benito
Marcos Benito: "Vinícius cree que las palabras de Florentino son una estrategia"
Tras las declaraciones de Florentino el tertuliano desveló la postura del brasileño
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Después de la rueda de prensa y la entrevista de Florentino Pérez con Josep Pedrerol, Marcos Benito informó en el plató de El Chiringuito sobre cómo han sentado las palabras del dirigente blanco sobre la posible renovación de Vinícius Jr: "Hoy Florentino les ha dicho que no pueden pedir más".
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