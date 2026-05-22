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Álex Silvestre: "Mateu Alemany lleva dos meses intentando fichar a Bernardo Silva"

El tertuliano contó que uno de los objetivos del Atlético de Madrid es el portugués

Álex Silvestre: "Mateu Alemany lleva dos meses intentando fichar a Bernardo Silva"

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De cara al mercado de fichajes, el Atlético de Madrid ya se habría estado moviendo y poniendo la lupa en varios objetivos para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Álex Silvestre informó en el plató de El Chiringuito de uno de los jugadores que interesan al club rojiblanco: "Desde que saben que Griezmann se va y que Bernardo Silva queda libre, es Mateu Alemany el que le propone al Cholo el fichaje y él le dice que claro que sí".

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