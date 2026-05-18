El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Josep sobre Mbappé

Josep Pedrerol: "Mbappé tiene motivos para estar cabreado"

Tras todas las polémicas contra el jugador francés, Pedrerol apunta a que quizá, se ha sido demasiado duro con él

Josep Pedrerol: "Mbappé tiene motivos para estar cabreado"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Después de las palabras del otro día de Mbappé sobre Arbeloa y si situación en el club, sumado a todo el resto de polémicas duras que han rodeado al delantero del Real Madrid, Josep Pedrerol señala que puede haber otro culpable detrás: "A alguien en el vestuario, le interesa que Kylian sea el malo".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Josep Pedrerol: "Mbappé tiene motivos para estar cabreado"

Josep Pedrerol: "Mbappé tiene motivos para estar cabreado"

Pelota vasca - Frontón (Sección)

Artola y Zabala protagonizan este domingo un duelo clave en el Beotibar de Tolosa

Brutal audiencia de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en LaSexta

Brutal audiencia de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en LaSexta

La entrevista de Pedrerol a Florentino, tendencia mundial
La entrevista de Josep a Florentino

La entrevista de Pedrerol a Florentino, tendencia mundial

Diego Plaza: "El Madrid no ha dado aún el paso definitivo por Mourinho"
Exclusiva Diego Plaza

Diego Plaza: "El Madrid no ha dado aún el paso definitivo por Mourinho"

Fran Garrido: "Mbappé es un problema"
Fran Garrido sobre Mbappé

Fran Garrido: "Mbappé es un problema"

El tertuliano cargó contra el francés tras sus fuertes declaraciones

Brutal audiencia de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en LaSexta
Logró 1.700.000 espectadores únicos

Brutal audiencia de la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez en LaSexta

Consiguió un increíble 6,8% de share (pasó de un 4,7% a un 8,2%)

Marcos Benito: "Vinícius cree que las palabras de Florentino son una estrategia"

Marcos Benito: "Vinícius cree que las palabras de Florentino son una estrategia"

Juanma Rodríguez: "Me ha encantado Florentino"

Juanma Rodríguez: "Me ha encantado Florentino"

Roncero: "Florentino ha tenido un acto de valentía"

Roncero: "Florentino ha tenido un acto de valentía"

Publicidad