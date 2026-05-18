Josep sobre Mbappé
Josep Pedrerol: "Mbappé tiene motivos para estar cabreado"
Tras todas las polémicas contra el jugador francés, Pedrerol apunta a que quizá, se ha sido demasiado duro con él
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Después de las palabras del otro día de Mbappé sobre Arbeloa y si situación en el club, sumado a todo el resto de polémicas duras que han rodeado al delantero del Real Madrid, Josep Pedrerol señala que puede haber otro culpable detrás: "A alguien en el vestuario, le interesa que Kylian sea el malo".
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