Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias Mayo

Mega logra la audiencia máxima de la temporada en mayo

La cadena masculina sigue arrasando en mayo y acumulando victorias con programas como El chiringuito de jugones.

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Publicidad

mega
Publicado:

Mega (1,4%), en su máximo de la temporada, sigue líder con ‘El Chiringuito de Jugones’.

Mega (1,4%) sube y firma su mejor mes de la temporada más. Vuelve a destacar entre su oferta ‘El Chiringuito de Jugones’, que también crece y alcanza sus mejores datos desde febrero.

El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 161.000 seguidores, cerca de 600.000 de espectadores únicos y un 4% de cuota media y sigue líder en la noche temática.

En el ranking de la cadena también continúa ‘Batalla de restaurantes’ (181.000 y 1,7%) y se suma el estreno de las entregas nunca vistas de ‘Pesadilla en la cocina USA’ en la noche de los viernes (1,2% y 105.000 espectadores).

Mega» Programas

Publicidad

Programas

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Mega logra la audiencia máxima de la temporada en mayo

Nuevo enfrentamiento en Frontón

Tercer y cuarto puesto del Campeonato Manomanista entre Laso y Larrazábal

Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"

Iñaki Villalón: "El PSG ofreció 120 millones y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa"

José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"
Información José Álvarez

José Álvarez: "Gordon es una petición de Flick"

Josep Pedrerol: "Espero que mi equipo, el Barça, cuide la cantera... pero no mire el DNI"
Josep, sobre La Masía

Josep Pedrerol: "Espero que mi equipo, el Barça, cuide la cantera... pero no mire el DNI"

Tomás Roncero: "Carvajal merecía ir con España"
Roncero, sobre Carvajal

Tomás Roncero: "Carvajal merecía ir con España"

El tertuliano hizo una defensa total al madridista tras no ir convocado por Luis de la Fuente

Puro deportivismo
El Deportivo es de Primera División

Puro deportivismo

Esther, un ejemplo de lo que sí es el fútbol

José Álvarez: "Julián quiere..."

José Álvarez: "Julián quiere..."

Frontón

Campeonato Manomanista: Darío y Larrazabal se juegan en Logroño el pase a la gran final

Álex Silvestre: "Mateu Alemany lleva dos meses intentando fichar a Bernardo Silva"

Álex Silvestre: "Mateu Alemany lleva dos meses intentando fichar a Bernardo Silva"

Publicidad