Mega logra la audiencia máxima de la temporada en mayo

Mega (1,4%), en su máximo de la temporada, sigue líder con ‘El Chiringuito de Jugones’.

Mega (1,4%) sube y firma su mejor mes de la temporada más. Vuelve a destacar entre su oferta ‘El Chiringuito de Jugones’, que también crece y alcanza sus mejores datos desde febrero.

El programa capitaneado por Josep Pedrerol consigue una media de 161.000 seguidores, cerca de 600.000 de espectadores únicos y un 4% de cuota media y sigue líder en la noche temática.

En el ranking de la cadena también continúa ‘Batalla de restaurantes’ (181.000 y 1,7%) y se suma el estreno de las entregas nunca vistas de ‘Pesadilla en la cocina USA’ en la noche de los viernes (1,2% y 105.000 espectadores).