Darío y Alberdi II protagonizan un duelo de altura en Valcarlos dentro del Torneo San Fermín 4 1/2

La modalidad del cuatro y medio, una de las más exigentes de la pelota mano, pondrá a prueba la capacidad física, la precisión y la resistencia de ambos pelotaris. En un espacio reducido y con menos margen para el error, cada tanto puede resultar decisivo, lo que añade un componente estratégico extra al encuentro.

Darío afronta la cita con el objetivo de imponer su ritmo de juego y aprovechar su experiencia en este tipo de partidos. Enfrente tendrá a Alberdi II, un rival que buscará hacerse fuerte desde el inicio y aprovechar cualquier oportunidad para tomar ventaja en el marcador.

La afición que se dé cita en Valcarlos podrá disfrutar de un duelo de gran nivel entre dos pelotaris que aspiran a seguir avanzando en el torneo y consolidar sus opciones en una de las competiciones más atractivas del calendario pelotazale.

La emoción está garantizada en un partido que puede resultar determinante para el devenir del Torneo San Fermín 4 1/2 y que volverá a poner en valor la espectacularidad de esta modalidad.